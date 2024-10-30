В переводе первого закона Ньютона с латыни найдена ошибка

10:47, 30 октября 2024, ПАИ

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.

Первый закон движения Ньютона в переводе традиционно подаётся в приблизительно такой формулировке: «Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила». Однако, по мнению Хука, союз «nisi quatenus» из оригинала не следует переводить как «unless» («если»), так как речь у Ньютона идёт про «более сильный и общий принцип», ограничивающий движение всех тел.

Он предлагает перефразировать первый закон так: «Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил», а также как «Тела ускоряются только силой».

Как пишет исследователь, большую часть времени труд Ньютона, по крайней мере в среде англоязычных учёных, читали не в оригинале, а именно в английском переводе. Причём сам Ньютон первый перевод с ошибкой не видел, пишет Хук, так как он вышел уже после смерти учёного.