Наталья Исакова – о совете по межнациональным отношениям: Такие встречи позволяют поделиться опытом и найти новых партнёров

10:14, 31 октября 2024, ПАИ

Такие встречи позволяют поделиться опытом и найти новых партнёров, подчеркнула член Общественной палаты Российской Федерации, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Так она прокомментировала прошедшее накануне заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям.

«Псковская земля, как и в целом наша страна, всегда была многонациональной, здесь проживали и проживают люди различных конфессий. У нас общая история, общая культура, традиционные ценности. Несколько лет принимала участие в работе совета, знакома с представителями религиозных организаций и национальных общественных объединений, реализуемыми ими общественными проектами. Искренне поздравляю с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов», – отметила Наталья Исакова.

По её словам, правительство Псковской области предоставляет различные возможности участия в грантовых конкурсах, «механизм открыт и понятен».

Она также добавила, что диалог, который имеется между властью и обществом, «очень важен».