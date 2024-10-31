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Общество

Более 70 килограммов мяса сняли с продажи в Псковской области в 2024 году

Четыре партии мясной продукции общим весом 73,2 килограмма сняли с реализации в Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

За девять месяцев были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 33 субъектов, реализующих мясную и птицеводческую продукцию, в отношении 142 продавцов – профилактические мероприятия, в том числе 134 профвизита.

Также было исследовано более 790 проб мясной и птицеводческой продукции. Из исследованных проб 12,5 % были неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 6,3 % – по микробиологическим.

При этом неудовлетворительных образцов по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды и другие), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено.

Наиболее частыми нарушениями законодательства стали несоблюдение условий хранения и сроков годности мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции, реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

По результатам проверок виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области контролирует качество и безопасность мясной и птицеводческой продукции, реализуемой на потребительском рынке региона», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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