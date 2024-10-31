Делегация Совета Федерации в Псковской области

Делегация Совета Федерации РФ посетила Псковскую область в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».
Сенаторы Наталия Косихина, Сергей Горняков и Андрей Чернышев посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, а также побывали Псковском клиническом перинатальном центре, где им рассказали о рассказали о партнёрских родах и мерах поддержки семей.
Как проходил визит делегации в регион – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ, 13:56, 31 октября 2024, ПАИ
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