Делегация Совета Федерации в Псковской области

Делегация Совета Федерации РФ посетила Псковскую область в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».

Сенаторы Наталия Косихина, Сергей Горняков и Андрей Чернышев посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, а также побывали Псковском клиническом перинатальном центре, где им рассказали о рассказали о партнёрских родах и мерах поддержки семей.

Как проходил визит делегации в регион – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.