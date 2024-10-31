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Общество

Сенаторам рассказали о партнёрских родах в Псковском перинатальном центре

Во время рабочего визита в Псков 31 октября делегация Совета Федерации посетила Псковский клинический перинатальный центр, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В состав делегации вошли Наталия Косихина, Сергей Горняков и Андрей Чернышев, сенаторы работают в регионе по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ранее они успели побывать в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ.

Сергей Горняков поинтересовался у главврача перинатального центра Марии Грищук, практикуются ли в медучреждении партнёрские роды и как часто пары пользуются этой возможностью.

«Большая часть – это именно партнёрские роды. Мы приверженцы этой практики, – подчеркнула главврач. – У нас также действует школа материнства, которая проводит занятия с беременными накануне родов, есть прекрасный психолог, который готовит матерей и отцов к этому важному событию».

Фото: ПАИ

Сергей Горняков уточнил, есть ли практика консультаций для женщин, планирующих прерывание беременности. Мария Грищенко рассказала, что 16% забеременевших псковичек делают выбор в пользу аборта. Однако в перинатальном центре действует программа, которая направлена на снижение этого показателя. С женщинами, в частности, проводятся «многоуровневые беседы». «Для врачей, которые прикладывают усилия к тому, чтобы женщина не делала прерывание, предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей за каждый случай», – добавила Грищук.

Фото: ПАИ

Затем сенаторы посетили отделение патологии, а также отделение ЗАГС, где свидетельство о рождении можно получить, не покидая стен перинатального центра. Также гостям рассказали о мерах поддержки матерей в Псковской области и подарках для новорождённых при выписке. В Псковской области с 2019 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова действует региональный проект «Подарок новорождённому». Его цель – поддержка семей, в которых рождается первенец. Им вручается сертификат на 5 тысяч рублей, медаль «Рожденному на Псковской земле». Сертификат можно реализовать в организациях-партнерах, приобретя товары для новорождённого.

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