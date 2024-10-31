Сенаторы посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ

11:06, 31 октября 2024, ПАИ

Сенаторы Наталия Косихина, Сергей Горняков и Андрей Чернышев посетили новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ сегодня, 31 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сенаторы приехали в Псковскую область по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«У нас проект «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» – за четыре дня мы посещаем несколько регионов. Основная наша задача – узнать проблематику региона, отследить, как исполняются постановления Совета Федерации. У нас и контрольные функции, и проблематику мы смотрим и, конечно, чтобы впитать тот опыт, который есть в регионе, чтобы транслировать его дальше», – рассказал Сергей Горняков.

В рамках визита в новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ ректор вуза Наталья Ильина провела сенаторам экскурсию, рассказала об основных направлениях подготовки, которые проходят здесь студенты, а также ознакомила сенаторов с аудиториями и оснащением.

Сенаторы в свою очередь пообщались со студентами, ответили на их вопросы и пожелали им успешного обучения.

Напомним, что 31 октября делегация Совета Федерации РФ работает в Псковской области.

Отметим, что занятия в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ на улице Доставалова стартовали 28 октября.

Добавим, что строительство нового корпуса началось в июле 2022 года и осуществлялось силами Министерства обороны РФ. Средства выделили по решению Правительства РФ. В общей сложности из федерального бюджета на реализацию проекта направили более 1,4 миллиарда рублей. Корпус построили в рекордные сроки.