Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первого малыша псковички рожают в 26 лет

Первого малыша псковички рожают в среднем в 26 лет, сообщила главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук, отвечая на вопрос сенатора Сергея Горнякова, который посетил учреждение в составе делегации Совета Федерации, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Ранее сенатор интересовался, как часто в центре проводят партнёрские роды.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко обратила внимание, что по России средний возраст первых родов – 29 лет. «А у нас 26, для нас это хороший показатель, но понятно ,что он должен идти ещё ниже», – заявила Гаращенко.

Заместитель губернатора Вера Емельянова уточнила, что в прошлом году в Псковской области утверждена программа повышения рождаемости, которая включает дополнительные меры поддержки семей. В их числе единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, освобождение женщин до 25 лет от транспортного налога при рождении первого ребенка и до достижения им возраста трёх лет.

Фото: ПАИ

«Мы умышленно шли на это, чтобы простимулировать дополнительно. А в Пскове к тому же появился тренд на многодетность. Это становится популярным», – добавила Вера Емельянова.

Самой возрастной матери, у которой принимали роды врачи перинатального центра, было 52 года. «Всё прошло хорошо, женщина забеременела с помощью ЭКО, именно по ребёночку никаких проблем не было», – уточнила Мария Грищук.

Однако на случай проблем для малышей в Псковском перинатальном центре открыт кабинет катамнеза, где наблюдают детей с особенностями и задержками в развитии, а также недоношенных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 октября 2024

Захоронение погибшего в Великую Отечественную войну поэта Мукая Элебаева нашли в Псковском районе
31 октября 2024

До 3 ноября продлевается ограничение движения на улице Карла Маркса в Пскове
31 октября 2024

Вдов участников СВО освободили от уплаты транспортного налога
31 октября 2024

Расширен перечень специальностей для получения «псковского гектара»
31 октября 2024

С 28 октября по 4 ноября в Пскове изменится расписание автобусов
31 октября 2024

Ярмарка трудоустройства проходит в Пскове
31 октября 2024

Первого малыша псковички рожают в 26 лет
31 октября 2024

Мусорного коллапса в Псковской области в новом году не будет – Ксения Григорьева

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...