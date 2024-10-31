Первого малыша псковички рожают в 26 лет

11:56, 31 октября 2024, ПАИ

Первого малыша псковички рожают в среднем в 26 лет, сообщила главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук, отвечая на вопрос сенатора Сергея Горнякова, который посетил учреждение в составе делегации Совета Федерации, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сенатор интересовался, как часто в центре проводят партнёрские роды.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко обратила внимание, что по России средний возраст первых родов – 29 лет. «А у нас 26, для нас это хороший показатель, но понятно ,что он должен идти ещё ниже», – заявила Гаращенко.

Заместитель губернатора Вера Емельянова уточнила, что в прошлом году в Псковской области утверждена программа повышения рождаемости, которая включает дополнительные меры поддержки семей. В их числе единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, освобождение женщин до 25 лет от транспортного налога при рождении первого ребенка и до достижения им возраста трёх лет.

«Мы умышленно шли на это, чтобы простимулировать дополнительно. А в Пскове к тому же появился тренд на многодетность. Это становится популярным», – добавила Вера Емельянова.

Самой возрастной матери, у которой принимали роды врачи перинатального центра, было 52 года. «Всё прошло хорошо, женщина забеременела с помощью ЭКО, именно по ребёночку никаких проблем не было», – уточнила Мария Грищук.

Однако на случай проблем для малышей в Псковском перинатальном центре открыт кабинет катамнеза, где наблюдают детей с особенностями и задержками в развитии, а также недоношенных.