Снег выпал в Стругах Красных

08:24, 02 ноября 2024, ПАИ

Снег выпал в Стругах Красных. Об этом сообщает газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»

















Напомним, что первый снег был замечен в Псковской области 1 ноября.

Кроме того, отмечалось, что циклон «Мартина» не оставит Русскую равнину в покое, в том числе и территорию Северо-Запада России.