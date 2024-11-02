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Общество

Снег выпал в Стругах Красных

Снег выпал в Стругах Красных. Об этом сообщает газета «Струги».

  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Снег выпал в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

Напомним, что первый снег был замечен в Псковской области 1 ноября.

Кроме того, отмечалось, что циклон «Мартина» не оставит Русскую равнину в покое, в том числе и территорию Северо-Запада России.

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