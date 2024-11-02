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Общество

В День народного единства изменится режим работы объектов Псковского музея

Режим работы объектов Псковского музея-заповедника изменится в День народного единства, 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: pskov.ru

С 1 по 4 ноября главное здание музея, Поганкины палаты и Картинная галерея работают с 10:30 до 18:00; Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни работают с 10:00 до 20:00.

3 и 4 ноября все музейные объекты работают согласно штатному расписанию. 5 ноября на всех музейных объектах, кроме Псковского кремля, музейного комплекса «Варлаамовский угол» и музея-усадьбы М. П. Мусоргского, – выходной день.

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