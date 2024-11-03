Водяную мельницу Рудольфа Кикута восстанавливают в Печорском районе

12:18, 03 ноября 2024, ПАИ

Водяную мельницу Рудольфа Кикута восстанавливают на реке Обдех у деревни Сорокино в Печорском районе, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Каждая деталь механизма водяной мельницы сделана из дуба и обработала клеем. Три месяца над конструкцией работает команда мастеров из Курска.

«Все раскладки обязательно без малейшего смещения. Колёса все составные, с полумесяцами. То есть получается, они одно с другим в зацепе идут. И если ошиблись на сантиметр в одной точке, то на другую точку вы можете с очень большой погрешностью выйти. Поэтому всё очень точно», – отметил руководитель деревообрабатывающего предприятия Анатолий Зуй.

Мельницу решила возродить местная жительница, предпринимательница Ольга Волконская, которая занимается развитием туризма.

«Таких объектов ещё нет в России, чтобы мельница и пекарня были все вместе. Мельница у нас будет использоваться по прямому назначению, это сельскохозяйственное производство. Планируем производство ржаной, льняной, овсяной, конопляной муки – всё, что выращивается в Печорском районе. У нас много фермеров-зерновиков, и мы планируем с ними сотрудничать и производить натуральный продукт», – отметила руководитель проекта строительства водяной мельницы Рудольфа Кикута Ольга Волконская.

Завершить восстановление мельницы планируется весной 2025 года.

Кроме мельницы в лесу появится музей хлеба и каши. В его создании помогают сотрудники ПсковГУ.