Супруги из Красногородска отпраздновали золотую свадьбу

23:28, 03 ноября 2024, ПАИ

Семья Николая и Татьяны Дмитриевых из Красногородска отпраздновала 50 лет совместной жизни. Об этом сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С огромным удовольствием поздравила золотых юбиляров и вручила семейной паре юбилейную медаль губернатора области Михаила Ведерникова. От всей души желаю Николаю Евгеньевичу и Татьяне Викторовне безграничного счастья и крепкого здоровья! Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Пусть на долгие годы вас согревает тепло семейного очага!» – сказала Валентина Понизовская.

Отметим, Татьяна Дмитриева родом из деревни Гавры, а её супруг – из Красногородска. Николай Дмитриев работал в лесничестве, в строительной бригаде райпо, Татьяна Дмитриева – в ремконторе, в поселковом совете, кассиром в администрации Красногородской волости, почтальоном. Она ветеран труда Псковской области.