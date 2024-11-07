Почему покупать квартиры всё ещё выгодно, рассказали псковские эксперты
Почему стоит вложить средства в покупку квартиры, несмотря на рост ключевой ставки до 21 %, повлёкший за собой увеличение базовой и льготной ипотечных ставок до 25 % и 6 % соответственно, рассказали псковские эксперты в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Квартира осталась по-прежнему надёжным способом сохранения денег, в любых сценариях вырученные деньги – эквивалент квартиры», – сообщил топ-менеджер одной из крупнейших компаний-застройщиков региона.
«Местный рынок не провалился с уходом программы «ипотека с государственной поддержкой»», – дополнил эксперт. К примеру, в Псковской области программа семейной ипотеки распространяется не только на семью с ребёнком до семи лет, но и на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.
Подробнее о причинах покупки квартиры во времена повышенных ставок читайте в специальном материале ПАИ здесь.
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