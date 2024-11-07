Почему покупать квартиры всё ещё выгодно, рассказали псковские эксперты

13:30, 07 ноября 2024, ПАИ

Почему стоит вложить средства в покупку квартиры, несмотря на рост ключевой ставки до 21 %, повлёкший за собой увеличение базовой и льготной ипотечных ставок до 25 % и 6 % соответственно, рассказали псковские эксперты в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Квартира осталась по-прежнему надёжным способом сохранения денег, в любых сценариях вырученные деньги – эквивалент квартиры», – сообщил топ-менеджер одной из крупнейших компаний-застройщиков региона.

«Местный рынок не провалился с уходом программы «ипотека с государственной поддержкой»», – дополнил эксперт. К примеру, в Псковской области программа семейной ипотеки распространяется не только на семью с ребёнком до семи лет, но и на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Подробнее о причинах покупки квартиры во времена повышенных ставок читайте в специальном материале ПАИ здесь.