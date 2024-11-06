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Культура

Псковская певица выступит в Кремлёвском дворце

Вокалистка псковского Дома офицеров Дарья Романова выступит в Кремлёвском дворце в Москве, сообщается в официальной группе Дарьи Романовой в соцсети «ВКонтакте».

Псковская певица выступит в Кремлёвском дворце. Фото здесь и далее из официальной группы Дарьи Романовой в соцсети «ВКонтакте»

В Москве подошёл к концу масштабный международный фестиваль «Большая сцена – 2024». В конкурсе приняло участие более 2 500 исполнителей из России и стран БРИКС. Жюри, состоящее из известных артистов, таких как Этери Бериашвили, Алёна Ланская, Анжелика Агурбаш, Сергей Войтенко, Татьяна Куртукова, TONI и Александр Шоуа, оценивало выступления участников.

«Моё участие начиналось с отборочного тура, где по видеозаписям были отобраны участники, которые вошли в состав полуфиналистов. А дальше было самое интересное. Полуфинал с 27 октября по 2 ноября в Москве», – написала Дарья Романова.

Она отметила, что нужно было исполнить песню отборочного тура и набрать все десятки от членов жюри, чтобы стать финалистом и побороться за главный приз победителя с возможностью выступить на главной сцене страны в Кремлёвском дворце.

«И это случилось, став финалистом нужно было ещё раз выступить перед экспертной комиссией в составе 12 человек и побороться за главные места призёров. Результат есть – первое место в финале. И теперь сбудется моя мечта выступить в Государственном Кремлёвском дворце с известными артистами и знаменитостями в гранд-финале в январе 2025 года», – заключила вокалистка.

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