Более трёх тысяч случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

23:47, 06 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области с 28 октября по 3 ноября выявлено 3 103 случая ОРВИ. Среди заболевших доля детей до 14 лет – 55,8 %. В Пскове зарегистрировано 1 588 случаев ОРВИ. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Случаи гриппа не зарегистрированы, отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе уже привилось 203 278 человек. Напомним, оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.

В этом году заменён один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А(H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Когда ждать подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом – читайте по ссылке.