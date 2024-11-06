Более 200 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

16:38, 06 ноября 2024, ПАИ

203 278 человек привились от гриппа в Псковской области по данным на 5 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Число вакцинированных составляет около 35 % от общего числа жителей области. Лидерами по вакцинации выступают Куньинский район с 60 % вакцинированными жителями, Новоржевский – с 54 % и Островский – с 51 %.

Напомним, согласно графику кампании по вакцинации от гриппа, который утвердил комитет по здравоохранению региона, в сентябре – ноябре этого года должно быть привито 348 690 человек из 581 147 жителей региона. Таким образом, на данные момент план по вакцинации выполнен на две трети.

Ранее эпидемиолог рекомендовала псковичам сделать три прививки.