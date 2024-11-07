Псковский скейт-парк будет работать до первых морозов

16:38, 07 ноября 2024, ПАИ

Псковский скейт-парк на улице Леона Поземского будет работать до первых морозов, сообщила ПАИ руководитель стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.

«С радостью сообщаем, что наш любимый скейт-парк будет работать до первого снега. Сегодня провели встречу, обсудили планы на предстоящие месяцы и выполнили ревизию светодиодного освещения», – отметила Ольга Черкасова.

Отметим, что в нынешнем году псковские скейт-парки возобновили свою работу в начале марта.

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