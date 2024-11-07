Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский скейт-парк будет работать до первых морозов

Псковский скейт-парк на улице Леона Поземского будет работать до первых морозов, сообщила ПАИ руководитель стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.

Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва

«С радостью сообщаем, что наш любимый скейт-парк будет работать до первого снега. Сегодня провели встречу, обсудили планы на предстоящие месяцы и выполнили ревизию светодиодного освещения», – отметила Ольга Черкасова.

Отметим, что в нынешнем году псковские скейт-парки возобновили свою работу в начале марта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 ноября 2024

Псковский скейт-парк будет работать до первых морозов
07 ноября 2024

Сборная Пскова заняла второе место студенческой женской лиги по мини-футболу
07 ноября 2024

Закрытие летнего сезона спортивного ориентирования в Псковской области пройдёт в середине ноября
07 ноября 2024

Великолукский студент завоевал бронзу на первенстве мира по вольной борьбе
07 ноября 2024

В Пскове подвели итоги областного Кубка по быстрым шахматам
06 ноября 2024

Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка России по бадминтону для лиц с ПОДА
06 ноября 2024

Великолучанка стала призёром первенства России по самбо
06 ноября 2024

Спортсмены будущего: киберсоревнования, оружие и конкурс косплея

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...