В Пскове открылись скейт-парки

16:26, 03 марта 2024, ПАИ

Два скейт-парка и открытая площадка у стадиона «Электрон» открылись в Пскове с приходом весны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«В Псков пришла весна, а вместе с ней уличные виды спорта. Пора доставать самокаты, велосипеды, ролики и двигаться на свежем воздухе! Перефразируя слова Президента, вставай на скейт, BMX или кому что больше нравится», — написал глава города.

Площадка у «Электрона» работает с 8:00 до 22:00, скейт-парк на Поземского с 10:00 до 22:00, а скейт-парк на Никольской без ограничений.