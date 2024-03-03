В Пскове открылись скейт-парки
Два скейт-парка и открытая площадка у стадиона «Электрон» открылись в Пскове с приходом весны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
«В Псков пришла весна, а вместе с ней уличные виды спорта. Пора доставать самокаты, велосипеды, ролики и двигаться на свежем воздухе! Перефразируя слова Президента, вставай на скейт, BMX или кому что больше нравится», — написал глава города.
Площадка у «Электрона» работает с 8:00 до 22:00, скейт-парк на Поземского с 10:00 до 22:00, а скейт-парк на Никольской без ограничений.
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