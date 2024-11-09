Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Печорском округе

21:35, 09 ноября 2024, ПАИ

Первые занятия в рамках осенней школы молодого избирателя стартовали в Печорском муниципальном округе, пишет газета «Печорская правда».

Занятия направлены на повышение правовой культуры школьников. Председатель участковой избирательной комиссии № 183 Виктор Маслов рассказал школьникам об избирательной системе РФ, а также провёл для них интеллектуальную игру.

Победительницей в игре стала Елизавета Демьяненко. Все остальные участники получили сувениры ТИК Печорского района.