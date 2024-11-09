Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Печорском округе
Первые занятия в рамках осенней школы молодого избирателя стартовали в Печорском муниципальном округе, пишет газета «Печорская правда».
Занятия направлены на повышение правовой культуры школьников. Председатель участковой избирательной комиссии № 183 Виктор Маслов рассказал школьникам об избирательной системе РФ, а также провёл для них интеллектуальную игру.
Победительницей в игре стала Елизавета Демьяненко. Все остальные участники получили сувениры ТИК Печорского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 ноября 2024
Михаил Васильев: Благодаря качественной работе команды губернатора удалось достичь высокого уровня реализации региональных проектов
09 ноября 2024
Наталья Исакова: Для Псковской области участие в нацпроектах – отличная возможность реализовать масштабные проекты