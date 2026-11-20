Псковичам объяснили, кто отвечает за проверку дымоходов и вентиляции в доме

13:58, 20 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Псков» разъяснили порядок проверки дымовых и вентиляционных каналов в жилых помещениях, а также напомнили о базовых правилах безопасности при эксплуатации газового оборудования.



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»



Фото: предоставила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»













Согласно пояснениям главного инженера – первого заместителя генерального директора компании Максима Ксенофонтова, ответственность за проверку каналов распределена следующим образом: в многоквартирных домах её несёт управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК), в частных домах – собственник помещения. Законодательно закреплена периодичность обследований: дымовые и вентиляционные каналы требуется проверять и при необходимости очищать не реже трёх раз в год – перед началом, в середине и после завершения отопительного сезона.

В компании подчеркнули, что исправная вентиляция – обязательное условие безопасного использования газовых приборов. Через вентиляционные и дымовые каналы из помещений удаляется загрязнённый воздух и избыточная влага. При нарушении тяги в дымоходе возрастает риск накопления угарного газа, который не имеет цвета и запаха, но способен нанести серьёзный вред здоровью. При выявлении неисправности вентиляционной системы и недостаточной тяги специалисты вправе приостановить подачу газа до полного устранения неполадок.

Для самостоятельной оценки тяги допускается простой метод: к вентиляционной решётке, смотровому окну газовой колонки или котла нужно приложить лист тонкой бумаги. Если бумага притягивается – тяга присутствует. При этом категорически запрещено проверять работу каналов с помощью открытого огня (спичек, зажигалок, свечей). Проверку тяги необходимо выполнять до включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Кроме того, нельзя перекрывать или заклеивать вентиляционные каналы, закрывать их предметами обихода.

Особое внимание в компании обращают на зимний период: в это время особенно важно не допускать оледенения оголовков дымовых и вентиляционных каналов. При обнаружении ледяной закупорки требуется немедленно прекратить использование газового оборудования и устранить препятствие.

«Газпром газораспределение Псков» призывает жителей строго соблюдать правила обращения с газовыми приборами, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.