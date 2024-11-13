Квота по трудоустройству инвалидов в России выполнена на 79%

18:51, 13 ноября 2024, ПАИ

Квота по трудоустройству инвалидов в России выполнена на 79 %, компании страны выделили 420 тысяч рабочих мест для россиян с инвалидностью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«На 1 августа 2024 года квота установлена в 122 тысячах организаций, в её рамках предполагается трудоустройство 420 тысяч граждан с инвалидностью. Сегодня эта квота выполнена на 79 %», – сказал Антон Котяков.

Так, 319 тысяч граждан с инвалидностью были трудоустроены благодаря квоте. Трудоустройство инвалидов первой группы возросло на один процентный пункт, а инвалидов второй группы – на полтора процентных пункта. В общем и целом, трудовая занятость людей с ограниченными возможностями здоровья выросла на 2 %, отметил министр.

Напомним, что в третьем квартале 2024 года Псков вошёл в тройку лидеров по активности найма сотрудников среди городов России. Наиболее востребованными оказались работники склада, рост объявлений по поиску которых составил 40 %.