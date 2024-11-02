Псков вошёл в тройку лидеров по активности найма сотрудников среди городов России

15:50, 02 ноября 2024, ПАИ

Псков вошёл в тройку лидеров по активности найма сотрудников среди городов России в третьем квартале этого года. Количество вакансий с июля по сентябрь выросло на 23 %, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В Пскове наиболее востребованными оказались работники склада, прирост объявлений по поиску которых составил 40 %, и сотрудники сферы строительства – публикации запросов по их поиску увеличились на 35 %.

Средняя заработная плата за полный день для новых сотрудников, предлагаемая в третьем квартале 2024 года, составила 65 667 рублей, в то время как среднемесячная зарплата по оценке за январь – август 2024 года в Псковской области равна 52 199 рублям.

«Рост предлагаемых зарплат объясняется значительным увеличением спроса на специалистов в конкретных регионах, что создает конкуренцию за кадры и подталкивает работодателей к повышению сумм для кандидатов», – рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Первое место с приростом объявлений на 25 % и предлагаемой зарплатой в 68 310 тысяч рублей занял Курган. Стерлитамак, обогнавший Псков всего на 1 % по количеству афиш по поиску работников, оплата труда которым пришлась на 68 830 тысяч рублей, получил второе место.