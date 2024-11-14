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Псковичка выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Псковичка Александра Васильева выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Кубок чемпионов». Состязания прошли в Алексине Тульской области с 11 по 13 ноября, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Александра Васильева завоевала второе место среди женщин и третье место в смешанном парном разряде. Победителей и призёров наградили денежными призами.

Напомним, Александра Васильева является участницей Паралимпийских игр в Токио. Недавно она выиграла серебро чемпионата Пскова по настольному теннису среди девушек, а весной Васильева стала чемпионкой России.

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