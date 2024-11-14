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Культура

Светлана Мельникова станет гостьей программы «Проект Реставрация»

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 ноября.

Светлана Мельникова. Фото: Андрей Степанов

Псковский музей-заповедник – один из центров сохранения и восстановления памятников культурного наследия не только в регионе, но и в России. Ежегодно в музейный оборот усилиями специалистов-реставраторов возвращаются уникальные произведения искусства, тысячи – ещё только ждут своей очереди.

О реставрационных проектах Псковского музея-заповедника со Светланой Мельниковой поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

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