Светлана Мельникова станет гостьей программы «Проект Реставрация»

12:11, 14 ноября 2024, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 ноября.

Псковский музей-заповедник – один из центров сохранения и восстановления памятников культурного наследия не только в регионе, но и в России. Ежегодно в музейный оборот усилиями специалистов-реставраторов возвращаются уникальные произведения искусства, тысячи – ещё только ждут своей очереди.

О реставрационных проектах Псковского музея-заповедника со Светланой Мельниковой поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».