Изменятся ли отношения России и США после победы Трампа, оценил Александр Голышев

10:22, 15 ноября 2024, ПАИ

Изменятся ли отношения России и США после того, как на американских выборах президента выиграл Дональд Трамп, оценил организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

«Отношения России и США в лучшую сторону не изменятся. Ещё долгое время этому будут противостоять центробежные силы санкций и оголтелой русофобии. Сегодня США обеспокоены только сохранением своего имперского статуса, а для этого все способы хороши. Его утрата – полный и необратимый крах страны! Поэтому отношения могут ещё и ухудшиться», – отметил Александр Голышев.

Особенно сложным, как оценивает эксперт, будет период до инаугурации Трампа. «Это время, когда все противоборствующие силы будут активно добиваться от Трампа своих интересов. При всём своём рационализме Трамп типичный представитель американского истеблишмента и «глубинного государства», отягощённый обязательствами перед теми, кто привёл его к власти. Это подтверждает ту лёгкость, с которой демократы признали его победу, его заявление, что это он «уничтожил» «Северные потоки», – подчеркнул Александр Голышев.

Трамп особенно в первое время будет всемерно избегать позитивных шагов по отношению к России, так как они вызовут шквал критики, обвинений в слабости, в капитуляции и в предательстве американских национальных интересов, добавил эксперт.