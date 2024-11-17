Псковской области посвятили выпуск кулинарного шоу «Гастротур» на телеканале «Пятница»
Псковской области посвятили выпуск кулинарного шоу «Гастротур» на телеканале «Пятница». Он вышел в эфир сегодня, 17 ноября.
Ведущий программы Александр Пушков «окунулся в атмосферу купеческих застолий в Пскове». Он познакомился с кухней народа сето, побывал на фестивале «Наше море», съездил в деревню Сорокино, где узнал древний рецепт каши, а также поучаствовал в приготовлении пряника и многое другое.
Отметим, что «Гастротур» — это кулинарное шоу о путешествиях. В нём ведущий ездит по России в поисках уникальных вкусов и рецептов.
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