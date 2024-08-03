Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

14:18, 03 августа 2024, ПАИ

Съёмки программы «Гастротур» для телеканала «Пятница» прошли на фестивале «Наше море». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области





Ведущий и победитель четвёртого сезона «Адской кухни» Александр Пушков попробовал местную рыбу и пообщался с фермерами.

Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходит с 2 по 4 августа. В этом году упор сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как пройдёт второй день фестиваля, читайте здесь, а карту фестиваля можно увидеть по ссылке.