Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
Съёмки программы «Гастротур» для телеканала «Пятница» прошли на фестивале «Наше море». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Ведущий и победитель четвёртого сезона «Адской кухни» Александр Пушков попробовал местную рыбу и пообщался с фермерами.
Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходит с 2 по 4 августа. В этом году упор сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Как пройдёт второй день фестиваля, читайте здесь, а карту фестиваля можно увидеть по ссылке.
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