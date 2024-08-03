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Общество

Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

Съёмки программы «Гастротур» для телеканала «Пятница» прошли на фестивале «Наше море». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Ведущий и победитель четвёртого сезона «Адской кухни» Александр Пушков попробовал местную рыбу и пообщался с фермерами.

Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходит с 2 по 4 августа. В этом году упор сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как пройдёт второй день фестиваля, читайте здесь, а карту фестиваля можно увидеть по ссылке.

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Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
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