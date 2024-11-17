Этикетка и упаковка: на что стоит обратить внимание при покупке хлеба

19:02, 17 ноября 2024, ПАИ

Как правильно выбрать хлеб, рассказали в Роспотребнадзоре.

Хлеб является важным источником углеводов, удовлетворяя почти половину потребности организма в них, а также на треть — в белках растительного происхождения. Хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки практически полностью покрывает потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В. Содержание витаминов в хлебе зависит от качества муки. Регулярное употребление хлеба способствует улучшению работы пищеварительного тракта, подчеркнули в ведомстве.

Качество хлеба определяется рецептурой, соблюдением технологического процесса и условиями хранения. Увеличение влажности, повышение кислотности и снижение пористости могут негативно сказаться на его качестве и усвояемости полезных веществ, предупредили специалисты.

В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не является средой для размножения микроорганизмов, вызывающих пищевые отравления, однако он может подвергаться микробиологической порче, проявляющейся в виде плесени, картофельной болезни и поражения пигментообразующими бактериями.

При выборе хлебобулочных изделий Роспотребнадзор советует приобретать их только в стационарных торговых организациях, где созданы условия для правильного хранения и реализации продукции. Также рекомендуется внимательно изучать этикетки на упаковке. Специалисты призывают отдавать предпочтение изделиям, обогащённым витаминами, минералами и микронутриентами.

В некоторых случаях стоит запрашивать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Кроме того, не следует покупать продукцию с повреждённой упаковкой или в загрязнённой таре, заключили в ведомстве.