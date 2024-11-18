Барсик-студент появился в Пскове
Установка барсика-студента проходит на территории ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Скульптуру устанавливают в Российско-белорусском ландшафтном парке около Передовой инженерной школы Союзного государства.
Напомним, сейчас в Пскове 14 миниатюрных барсиков. Ранее были установлены барсик-журналист на улице Ленина, барсик Фима у здания Арбитражного суда и барсик Юра у здания областного суда. Вскоре в Пскове может появиться и барсик-водопроводчик.
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