Барсик-студент появился в Пскове

16:34, 18 ноября 2024, ПАИ

Установка барсика-студента проходит на территории ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Скульптуру устанавливают в Российско-белорусском ландшафтном парке около Передовой инженерной школы Союзного государства.

Напомним, сейчас в Пскове 14 миниатюрных барсиков. Ранее были установлены барсик-журналист на улице Ленина, барсик Фима у здания Арбитражного суда и барсик Юра у здания областного суда. Вскоре в Пскове может появиться и барсик-водопроводчик.