Новый барсик Фима появился в Пскове
Фигурку барсика установили у здания Арбитражного суда Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе суда.
Барсика назвали в честь богини правосудия Фемиды. Возле его лапки лежит кадуцей – символ системы арбитражных судов. Голову Фимы венчает лавровый венок – символ победы, мира и мудрости.
Барсик Фима появился у здания Арбитражного суда Псковской области благодаря региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)», активно реализуемому администрацией Пскова.
Напомним, что новые Барсики также появились у здания медиахолдинга на улице Ленина и у областного суда Псковской области на улице Петровской.
Ранее архитектор рассказал о процессе создания барсиков.
Строительство экотехнопарка в Псковской области идёт в активном режиме – Ксения Григорьева