Новый барсик Фима появился в Пскове

16:08, 18 сентября 2024, ПАИ

Фигурку барсика установили у здания Арбитражного суда Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе суда.

Барсика назвали в честь богини правосудия Фемиды. Возле его лапки лежит кадуцей – символ системы арбитражных судов. Голову Фимы венчает лавровый венок – символ победы, мира и мудрости.

Барсик Фима появился у здания Арбитражного суда Псковской области благодаря региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)», активно реализуемому администрацией Пскова.

Напомним, что новые Барсики также появились у здания медиахолдинга на улице Ленина и у областного суда Псковской области на улице Петровской.

Ранее архитектор рассказал о процессе создания барсиков.