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Общество

Барсик-судья появился у здания областного суда в Пскове

Барсик-судья появился у здания областного суда на улице Розы Люксембург в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Барсик-судья появился у здания областного суда в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

«Количество барсиков увеличивается, учитывая, что этот символ города стал достаточно популярным среди жителей города и туристов. И стоит отметить, что в соцсетях много положительных откликов, и я сейчас говорю не только о местных жителях, но и о туристах. Много отзывов и в самых рейтинговых и известных ресурсах. Барсики зарекомендовали себя с положительной стороны, и, как мы в самом начале и говорили, будем развивать сеть барсиков по городу», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

В частности, сейчас в Пскове появились два новых барсика – журналист, который расположился на улице Ленина, и судья у здания Псковского областного суда. Появленние последнего приурочено в 80-летию областного суда.

«В принципе инициатива может исходить и от бизнеса, и от любых горожан. Мы готовы поддержать любые идеи. Есть люди, которые готовы даже сами финансировать это. Но надо учитывать, что всё-таки авторское право находится у администрации и без согласования никаких действий производить с барсиками нельзя. Поэтому если есть желание украсить какой-то объект бизнеса, развить туристическую привлекательность, мы готовы рассмотреть разные варианты», – подчеркнул глава города.

Ранее о процессе создания псковских барсиков рассказал архитектор.

Напомним, первые десять барсиков появились в городе в 2023 году. Каждый из них посвящён какой-то профессии или виду деятельности. Ранее глава Пскова Борис Елкин заявлял, что в городе могут появиться и новые фигурки барсиков, в том числе и по инициативе организаций или бизнеса.

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