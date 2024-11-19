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Экономика

Андрей Козлов объяснил, почему инвесторы вкладываются в проекты даже при высокой ставке Банка России

Почему инвесторы вкладываются в проекты даже при высокой ключевой ставке Банка России, не пряча деньги на депозиты под процент в банки, рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Андрей Козлов объяснил, почему инвесторы вкладываются в проекты даже при высокой ставке Банка России. Фото: Андрей Степанов

«Инвесторы умеют прогнозировать и имеют определённую смекалку, талантливость. Мы понимаем, что у нас в России на протяжении последних лет экономика динамично меняется. Взять, например, период пандемии. Как у нас жил туристический бизнес и рестораны? Жаловались, что всё пропало, клиентов нет. И взять эту историю сейчас: забронировать гостиницу тяжело, мест нет, а в ресторан нужно записываться заранее. А ведь прошло всего несколько лет», – отметил Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3FM) в Пскове.

По его словам, бизнесмены вкладываются в инвестиционные проекты также и для сохранения и развития жизнеспособности своей команды. Сложившуюся команду заново, после паузы, формировать крайне сложно.

«Самая близкая проблема нашей страны – это кадровый голод. Мы это понимаем по всем отраслям. Сохранить людей, просто переманивая, не получится. А когда люди планомерно работают, никуда не разбегаются, имеют все гарантии, это и называется командой. Поэтому инвесторы, пытаясь сохранить команды, пытаются найти рычаги воздействия, пытаются думать на перспективу. Понимают, что всё-таки ключевая ставка когда-то упадёт. Кроме того, они осознают, что спрос на то, что производят, будет постоянно. Благодаря тому, что инвесторы – это активные люди, думающие о будущем, у нас и идёт развитие», – заключил гость студии.

Напомним, что Банк России повысил ключевую ставку до 21% 25 октября. Это уже третье повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года. В июле ключевую ставку повысили с 16 до 18 процентов, а в сентябре – с 18 до 19 процентов.

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