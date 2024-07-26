Банк России повысил ключевую ставку до 18%

13:33, 26 июля 2024, ПАИ

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Напомним, что последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 15 декабря 2023 года на 100 базовых пунктов до 16 % годовых.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.