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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Фото: ПАИ

Напомним, что последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 15 декабря 2023 года на 100 базовых пунктов до 16 % годовых.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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