Центробанк Росии поднял ключевую ставку до 19%

13:30, 13 сентября 2024, ПАИ

Центробанк Росии поднял ключевую ставку до 19%. Об этом регулятор сообщил в своём телеграм-канале.

Сначала базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. После публикации данных по инфляции за август и начало сентября эксперты пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

В июле, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего её повышения на ближайших заседаниях.

Инфляция в России в августе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ). Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчётов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.

Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе, как следует из данных ЦБ, вырос до 0,62% с 0,49% в июле и 0,56% в июне. Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ) и 0,75% в июне.