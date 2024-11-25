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Экономика

НДФЛ в России для работающих родителей снизят до 6%

НДФЛ для работающих родителей в 2025 году снизят до 6 %, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

НДФЛ для работающих родителей снизят до 6 %, а оставшиеся 7 % возместит государство. Фото: ПАИ

«Работающие родители по результатам уплаты страховых взносов по налогу на доходы физических лиц смогут получить выплаты», – сообщила депутат. НДФЛ для них снизят до 6 %, оставшиеся 7 % возместит государство, а сама льгота начнёт действовать с 2025 года, пояснила Бессараб.

Введение льготы, по словам члена комитета Госдумы, облегчит финансовую нагрузку семей с детьми, а улучшение и рост бюджета семейства позволит родителям продолжить трудовую деятельность.

Ранее сообщалось, что зарплата в Псковской области выросла на 13,2 % в реальном выражении, а в среднем по оценке за январь – август 2024 года она составила 52 199 рублей, что на 21,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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