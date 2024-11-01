Зарплата в Псковской области выросла на 13,2% в реальном выражении

12:49, 01 ноября 2024, ПАИ

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по оценке за январь – август 2024 года в Псковской области составила 52 199 рублей. Это на 21,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,2 %, а суммарная задолженность по заработной плате на 1 октября 2024 года уменьшилась на 13,9 % по сравнению со сопоставимой датой 2023 года, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 19 242 до 22 440 рублей в 2025 году.