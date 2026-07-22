В 2027 году Псковская область получит 72,6 млн рублей на развитие промышленности

11:41, 22 июля 2026, ПАИ

В 2027 году регион получит 72,6 млн рублей из федерального бюджета в рамках единой региональной субсидии — ресурс, который поможет бизнесу двигаться вперёд, сообщили ПАИ в региональном Фонде инвестразвития.

64 млн рублей направят на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (РФРП) для выдачи льготных займов на инвестпроекты; 8,5 млн рублей — на возмещение части затрат на покупку нового оборудования.

РФРП Псковской области действует на базе Фонда инвестразвития и предоставляет займы субъектам промышленности по льготной ставке от 5 до 9 % годовых. Такая поддержка поможет предприятиям модернизировать производство, выпускать приоритетную продукцию и наращивать объемы.

Сейчас открыт приём заявок РФРП от предприятий на получение льготного займа — это шанс обновить оборудование, нарастить объёмы и укрепить позиции на рынке.

С условиями и порядком предоставления поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале или обратившись за консультацией к специалистам фонда.