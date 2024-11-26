В Псковской области продолжается строительство современных постов скорой помощи – Денис Сачков

16:56, 26 ноября 2024, ПАИ

На территории Псковской области действуют 29 постов скорой помощи, постепенно они замещаются новыми модульными зданиями постов, сообщил главврач региональной станции скорой помощи Денис Сачков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

«Возводимые здания – новые и современные, решение об их постройке принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сейчас планово идём к их возведению. Уже обновлены четыре здания для отдыха сотрудников скорой помощи в Псковском, Палкинском районе, Локнянском муниципальном округе и Новосокольниках», – отметил гость студии.

Сейчас идёт стройка таких постов в Стругах Красных и в Идрице, в Красногородске уже подготовлена сметная документация. Также планируется запустить строительство в Пушкинских Горах, Пустошке и Острове.

При этом, исходя из численности населения и логистики, в некоторых муниципалитетах может быть сразу два поста скорой помощи. «Где будет находиться пост, определяется по количеству населения. Например, в Бежаницком муниципальном округе пост находится в Бежаницах, а на расстоянии 43 километров находится село Чихачёво с большим населением. И чтобы приблизить помощь, там развёрнут ещё один пост», – подчеркнул главврач.

Денис Сачков также рассказал, что пост скорой включает в себя комнату отдыха водителей, комнату отдыха медицинских работников, столовую и комнату хранения медикаментов.

Ранее о строительстве новых постов скорой помощи губернатору Михаилу Ведерникову доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.