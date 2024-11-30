До +5 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 1 декабря

10:57, 30 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Будет дуть ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток будет от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.