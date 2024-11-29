Зима не придёт? Метеоролог рассказала о декабрьской погоде в Псковской области

17:06, 29 ноября 2024, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Псковской области в декабре, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«По предварительному прогнозу, начало декабря, то есть первая десятидневка, ожидается тёплой. Температуры будут составлять от -1 до +4 градусов. Минусовые температуры возможны 5 и 6 декабря», – отметила Тала Нещадимова.

Наиболее холодной прогнозируют вторую декаду месяца, а третья декада вновь будет теплее.

При этом снежный покров в первой половине декабря синоптики не ожидают. Возможны лишь смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, заключила метеоролог.