Когда псковичам ждать холодов в декабре, рассказали синоптики

09:29, 30 ноября 2024, ПАИ

Какой будет погода в Псковской области в декабре, рассказали ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Среднемесячная температура воздуха будет от –2,4 до –3,3 градусов. Месячная сумма осадков составит от 39 до 61 мм.

«В декабре 2024 года Псковская область преимущественно будет находиться под влиянием атлантических циклонов, что обусловит пасмурную погоду с частыми осадками. Температурный фон в первой и третьей декадах ожидается выше климатической нормы, во второй декаде – ниже нормы», – подчеркнули специалисты.

Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы. Месячная сумма осадков, в свою очередь, ожидается в пределах 100–140 % от климатической нормы. Большую часть месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах –2...+3 градусов. Ночные температуры ожидаются в пределах –5...0 градусов с понижением в отдельные ночи от –8 до –6 градусов.

В середине месяца прогнозируется волна холода. Именно тогда ночные температуры понизятся от –11 до –6 градусов. В отдельные же ночи морозы достигнут –17...–12 градусов. Дневные температуры в этот период будут от –6 до –1 градуса.

Ранее о погоде в декабре рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.