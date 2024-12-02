В Печорском районе откроют новый ресторан

17:26, 02 декабря 2024, ПАИ

В Печорском муниципальном округе на «Хлебном хуторе» откроют новый ресторан-музей, рассказала директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это будет не просто ресторан, а ресторан-музей», – сообщила гостья студии. Заведение назовут «Сорока-ворона», а меню будет состоять исключительно из блюд псковской кухни: его особенностями станут хлеб, каша и пряники.

«Почему псковская кухня? Мы применяем то, что у нас есть. То, что растёт в нашей местности. Эта кухня для простых людей, она берёт начало из крестьянского быта, когда людям нужно было сытно и вкусно поесть», – добавила Ольга Волконская.

Ранее сообщалось, что в 2023 году количество туристических поездок в Псковскую область увеличилось на 57 % и составило 1,6 миллиона, а число экскурсантов составило 2,8 млн человек и выросло на 50 % за три года, что является рекордным показателем за последние десять лет.