Мельница Рудольфа Кикута в Печорском округе заработает в 2025 году

18:48, 02 декабря 2024, ПАИ

Мельница Рудольфа Кикута на реке Обдех у деревни Сорокино Печорского муниципального округа вновь заработает в 2025 году, рассказала директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 декабря.

Мельница уже построена, а запустить её планируют в весенне-летний период. «Уже установлено большое колесо из дуба, внутреннее колесо, а также готов водоотводящий канал длинной 60 метров. Весной мы планируем установить оставшуюся часть механизмов и запускать мельницу», – объяснила гостья эфира.

Процесс разработки и реализации проекта восстановления мельницы оказался сложным. «Это не совсем реконструкция, а всё-таки это новое здание. Мы не опирались на полное совпадение с той мельницей, которая была. А на месте руин старой мельницы будет создана отдельная экспозиция», – уточнила спикер.

Интересно, что это не просто достопримечательность, а рабочий проект. «Мы планируем перерабатывать зерно и получать настоящий продукт. Это будет несколько видов муки из зерна, которая растёт в Печорском районе», – заключила Ольга Волконская.