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Общество

Электростанцию с улицы Пушкина в Пскове перенесли на Карла Маркса

Электростанцию с улицы Пушкина в Пскове перенесли на улицу Карла Маркса. На её старом месте появится комплекс зарядных станций, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алексей Саенко. Фото: ПАИ

«Действительно, у нас на 2025 год запланирована установка более лаконичных компактных зарядных станций на улице Пушкина в том же месте, где была предыдущая электростанция. Это будет комплекс – одна или две, пока точно сказать не могу», – отметил Алексей Саенко.

Новый комплекс будет меньше по размеру, уточнил он.

Напомним, зарядная станция на улице Пушкина была установлена в ноябре 2023 года, а вторая электрозаправка появилась на улице Калинина. Кроме того, в текущем году в Псковской области установят ещё семь зарядных станций.

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