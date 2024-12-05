Электростанцию с улицы Пушкина в Пскове перенесли на Карла Маркса

14:02, 05 декабря 2024, ПАИ

Электростанцию с улицы Пушкина в Пскове перенесли на улицу Карла Маркса. На её старом месте появится комплекс зарядных станций, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Действительно, у нас на 2025 год запланирована установка более лаконичных компактных зарядных станций на улице Пушкина в том же месте, где была предыдущая электростанция. Это будет комплекс – одна или две, пока точно сказать не могу», – отметил Алексей Саенко.

Новый комплекс будет меньше по размеру, уточнил он.