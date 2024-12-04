Пьяный водитель и пассажир госпитализированы в результате ДТП в Порховском районе
В Порховском районе, у поворота на деревню Хохловы Горки, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали водитель 1989 г. р. и пассажир. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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