Пьяный водитель и пассажир госпитализированы в результате ДТП в Порховском районе

18:12, 04 декабря 2024, ПАИ

В Порховском районе, у поворота на деревню Хохловы Горки, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали водитель 1989 г. р. и пассажир. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.