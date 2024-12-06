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Общество

Улицу Максима Горького отремонтируют в Пскове в 2025 году

Улицу Максима Горького отремонтируют в Пскове в следующем году. Уже подписан контракт подрядчиком, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Улицу Максима Горького отремонтируют в Пскове в 2025 году. Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Весной, как только позволит погода, можно будет приступать к работам, пояснил он.

Подрядчик отремонтирует участок от Рижского проспекта до Красноармейской набережной длиной свыше 1,4 км.

«Под замену пойдут покрытие дороги, тротуаров и автобусных остановок, бортовой камень и пешеходные ограждения, скамейки, урны и автопавильоны. Завершающим этапом станет благоустройство газонов и разметка», – отметил Борис Елкин.

Контракт рассчитан до марта 2026 года, однако все работы будут выполнены в 2025 году, заверил он.

Ранее стало известно, на каких улицах Пскова сделают освещение в 2025 году.

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