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Неделя культуры сето в Печорах завершилась праздничным концертом

Сегодня в зале Печорской лингвистической гимназии прошло торжественное мероприятие, завершающее Неделю культуры сето. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: районная газета «Печорская правда»

«Очень радостно, что в этом году основные мероприятия Недели сето прошли в обновлённой школе. И сегодня мы собрались в этом замечательном зале, чтобы отметить сразу несколько дат: 21 год со дня рождения ансамбля «Птенцы» и 30-летие создания Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето», – такими словами открыла праздник Елена Вариксоо.

За 30 лет Хелью Маяк вместе с коллективом музея-заповедника «Изборск» и самими сето проделана огромная работа. В Изборске создана экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история», работает музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, ежегодно при поддержке правительства Псковской области организуется детский летний лингвистический лагерь и проходит международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

Поздравить руководителя общества Хелью Маяк и всех сето приехали многочисленные гости. Поздравительный адрес губернатора зачитала Оксана Иванова, начальник управления внутренней политики правительства Псковской области.

«Смело можно сказать, что сохранению этой культуры мы обязаны женщинам-сето. Именно они являются главной движущей силой», – отметил глава округа Валерий Зайцев и поблагодарил Хелью Маяк, Эне и Юлию Лыйв, Елену Вариксоо и Малле Богачёву за неравнодушие и активную жизненную позицию.

Концертную программу подготовил детский этнографический ансамбль сето «Птенцы». Ярким украшением концерта стал семейный ансамбль «Каарахельбе».

Напомним, что проект «Неделя культуры сето» создан в Печорской лингвистической гимназии для сохранения, популяризации и развития национальной культуры малочисленного народа сето и проводится в шестой раз. Сама гимназия в 2024 году переехала в новое здание, капитально отремонтированное в рамках национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают провести зиму в «королевстве Сетомаа». С 20 декабря по 8 января Дед Йолоувана ждёт всех в деревне Сигово Печорского района на новогодней программе «Зима в королевстве Сетомаа».

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