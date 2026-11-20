Сенатор Алексей Наумец: Интересы жителей Псковской области – главный ориентир работы

17:44, 20 ноября 2026, ПАИ

Какие направления работы на федеральном уровне являются наиболее приоритетными для отстаивания интересов региона, рассказал сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец на пресс-подходе, организованном в ходе XXXIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Главный ориентир моей служебной деятельности – интересы жителей Псковской области. Работа в Совете Федерации – это не только работа над законами и их принятие. Это ещё и взаимодействие с федеральными органами, министерствами, ведомствами, и всё это во благо решения вопросов. И очень важно, чтобы все эти решения были не только на бумаге, но и реализовывались на практике», – сказал он.

Алексей Наумец также отметил, что особое внимание уделяется вопросам поддержки бойцов СВО и их семей. На сегодняшний день в регионе реализуется около 47 мер поддержки. «И это только региональные меры, не считая федеральных. Не это ли показатель, что государство и наш регион заботятся о тех людях, которые сейчас с оружием в руках защищают интересы страны? Те, кто сейчас на передовой, должны знать, что здесь их ждут, здесь верят, а их семьи ни в чём не нуждаются», – подчеркнул он.

Уровень заботы о регионе отражается и на повседневной жизни. По словам сенатора, можно заметить изменения в сфере образования, здравоохранения, дорожной сферы. «И неоднократно наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, выступая перед общественностью, говорил, что сейчас идёт очень серьёзная работа с кадрами, в том числе в медицинской и педагогической сферах. И как улучшилось качество дорог? Я помню Псковскую область 2005 года, и сейчас мне есть с чем сравнивать. Поэтому улучшение качества жизни – это главный пример, как меняется регион и как работают в нём различные федеральные программы», – резюмировал Алексей Наумец.

Ранее сообщалось, что новый состав политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и отдельно – президиума политсовета избрали путём голосования сегодня, 20 ноября, на XXXIII конференции Псковского регионального отделения партии.

Секретарём Псковского регионального отделения партии переизбран депутат Госдумы Александр Козловский.