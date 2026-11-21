Выстрелили себе в ногу: Михаил Ведерников прокомментировал решение Эстонии закрыть границу

17:20, 21 ноября 2026, ПАИ

Решение эстонских властей о закрытии границы с Россией прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведеников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Власти Эстонии вновь не удивили: объявили о закрытии границы с Россией и снова выстрелили себе в ногу», – сказал глава региона.

Он напомнил, что с 1 декабря с 07:00 (по эстонскому времени) приостанавливается работа всех эстонско-российских пограничных переходов и пересечение границы. В официальном уведомлении говорится о неопределённом сроке, при этом правительство Эстонской Республики обозначает шестимесячный период как необходимый и обоснованный.

«Но очевидно, что результат этого «гениального» решения мы увидим раньше. Опять хотели сделать хуже России, а по факту отыгрались на своих же гражданах. Да, закрытые границы – это более сложная логистика и увеличение сроков доставки грузов. Но мы давно адаптировались к этой ситуации и нашли альтернативные маршруты», – подчеркнул Михаил Ведерников.

При этом он добавил, что приграничные территории Эстонии уже заявили о возможных убытках. Глава региона также отметил, что подобный сценарий хорошо известен на примере Финляндии.

«Это лишение своих же граждан возможности путешествовать в страну, где можно в любом месте и в любое время оставить автомобили с номерами стран Евросоюза, где можно спокойно говорить на любом языке мира и участвовать в деловых, культурных, спортивных, развлекательных событиях. И, наконец, это наплевательское отношение к тем, у кого остались родственники в России», – сказал губернатор.

Перевезти их в Эстонию без знания языка и без желания поддерживать позицию местной власти люди не смогут. В связи с этим ожидается более интенсивное движение в российском направлении, пояснил глава региона.

«Сначала сделать, а потом посмотреть через полгода, что из этого получилось, и подумать – это очень в духе эстонских властей. А мы по-прежнему готовы принимать у себя всех, кто разделяет наши ценности, и поддерживать в самый сложный период адаптации», – заключил Михаил Ведерников.