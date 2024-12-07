Публикуем видео с места ДТП на Рижском проспекте в Пскове, где пострадала девушка
Видео с места ДТП на Рижском проспекте в Пскове, где пострадала девушка, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, что столкновение двух автомобилей – Lada и BMW – произошло у дома № 26 на Рижском проспекте. В результате ДТП пострадала 25-летняя девушка. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
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