На 22% выросла погрузка на железной дороге в Псковской области

10:13, 09 декабря 2024, ПАИ

38,2 тысячи тонн погрузили на сети «РЖД» в Псковской области в ноябре этого года. Это на 22,1 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В частности, в ноябре погрузили 15,4 тысячи тонн лесных грузов (рост в 2,5 раза к ноябрю 2023 года), 4,9 тысячи тонн зерна (рост в 2,2 раза), 7,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов (–6,3 %), 4,8 тысячи тонн строительных грузов (–48,1 %), 3,9 тысячи тонн лома чёрных металлов (–21,1 %).

Погрузка на сети «РЖД» в Псковской области за 11 месяцев 2024 года составила 451,9 тысячи тонн грузов. Это на 3,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.